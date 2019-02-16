Burak Yılmaz Ljajic'in gördüğü karta çok üzüldü

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren gol Ljajic'ten geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan ve sınırda olduğunu unutan Sırp futbolcu, korner bayrağına tekme atınca sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)
BURAK'IN ÜZÜNTÜSÜ
Ljajic'in Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olmasına, başta Burak Yılmaz olmak üzere bütün takım arkadaşlarının çok üzüldüğü görüldü.
Kırılan bayrağı yerden alan Burak'ın hakem Cüneyt Çakır'a doğru umutlu gözlerle bakması ortaya bu ilginç fotoğrafları çıkardı.