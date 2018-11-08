Burak Yılmaz Malatya maçı kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor.

Bursaspor maçında oyundan çıkarken taraftara el kol hareketi yapan golcü futbolcu, 500 bin TL para cezasına çarptırılmıştı.

ÖZÜR DİLEMEDİ

Trabzonspor'un Burak Yılmaz için yaptığı ve içinde "camiamızdan ve tüm kamuoyundan özür dileyeceğini tarafımıza iletmiştir" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın üzerinden 24 saatten fazla geçti ancak Burak Yılmaz cephesinden henüz bir özür mesajı gelmedi.

Bunun üzerine 1 maçlığına da kadro dışı bırakılan Burak, bordo-mavililerin Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.