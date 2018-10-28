Burak Yılmaz: Ne hainliği yapmışım

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 10. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrası TRT Spor'a konuştu.

"Kazanmaya yakındık ve kazanmayı da hak ettik." diyen Burak, "Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Bu yüzden çok üzgünüz." dedi. Kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösteren golcü oyuncu, "Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş, onlar ne kadar haklı olsalar da konuşamıyor. Anca bizi eleştirirler, anca bizi yerin dibine sokmaya çalışırlar. Bunları konuşsunlar." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

BURAK'TAN PENALTI TEPKİSİ

"Pozisyon penaltı. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Niye penaltı vermiyorsun? Bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksın da hangi pozisyonda bakacaksın? Anca çıkıp televizyonda konuşsunlar. Abdülkadir'e onu yapmışım, bunu yapmışım. Hangi biriyle uğraşacağız?"





"HAİN İSTİYORLARSA KAFALARINI KALDIRMALARI YETER"

"Bir densiz çıkıyor Abdülkadir'e onu bunu yapmış diyor bizim yerel medya da sabah akşam bunu konuşuyor. Ayıp ya, bunu değil, penaltıyı konuşun. Antalyaspor taraftarı hain Burak diye bağırıyor, ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım, Çin'e gidip, yine para kazandırmışım. Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeter. Burak iyi oynadı, kötü oynadı, bu eleştirilerin başımın üstünde yeri var ama 2-3 adamın konuştuğu şey benim umurumda bile değil."

"ARDA'NIN HEP YANINDA OLACAĞIM"

"Arda çok mutlu, eşi de sağlıklı, ziyarete gideceğim. Arda'yı inşallah güzel günler bekliyor. Onu da ziyarete gideceğim, hocadan da izin aldım. Bunu da yazarlar diye söylüyorum. Ben Arda'nın hep yanında olacağım. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla beraberiz." "Yerel medya 2-3 kişinin konuşmasından gaza gelip beni karşılarına almasın. Bugün bizim 2 puanımız gitti, buna karşı birlik olalım."