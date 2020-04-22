Burak Yılmaz'ın indirim talebine verdiği yanıt

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle maddi anlamda çıkmaza girdi.

Liglerin ertelendiği ve gelirlerin de maçlarla birlikte askıya alındığı şu dönemde siyah-beyazlı kulüp, futbolcularıyla maaş indirimi için görüşmelere başladı. Beşiktaşlı yetkililer, geçtiğimiz günlerde ilk olarak kaptan Burak Yılmaz ile Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

''SADECE YÜZDE 10 DÜŞERİM''

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer’le görüşen Burak Yılmaz'ın, 2.5 milyon euroluk (yaklaşık 19 milyon TL) maaşında yüzde 50 indirim talep edildi.

Bu teklife olumsuz yaklaşan Yılmaz'ın, “Sadece yüzde 10’a olumlu yanıt veririm.” dediği öğrenildi.