Burak Yılmaz sahada kayboldu

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ı transfer etti.

Gol yollarında sorun yaşandığı için Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki ilk iki maçında da tecrübeli futbolcudan skor katkısı alamadı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Burak Yılmaz, 12 yıl aradan sonra Beşiktaş'a geri döndü. Siyah-beyazlı takımın taraftar grubu Çarşı, bu transfere ilk günden beri karşı olduğunu dile getirmişti.

Geçtiğimiz hafta, Akhisarspor deplasmanında Beşiktaş taraftarının tepkisyle karşılan Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta da aynı şeyle karşılaştı.

VODAFONE PARK'TA ISLIKLANDI

4072 gün sonra Beşiktaş tribünleri önüne çıkan Burak Yılmaz'a tepki gösterildi. Maç başlamadan önce statta ismi anons edilince bir grup taraftar, hücum oyuncusunu ıslıkladı.

TEPKİLERDEN ÇOK ETKİLENDİ

Milli futbolcunun kendisine gösterilen bu tepkilerden etkilendiği futbolseverlerin dikkatini çekti. Akhisarspor karşılaşmasında hucüm anlamında bir şey yapamayan Burak, Erzurumspor mücadelesinde de gol atamadı.

Fiziksel anlamda da yetersiz olduğu görülen deneyimli futbolcu, Erzurumspor mücadelesinin 59. dakikasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı.