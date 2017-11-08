Burak Yılmaz sahalara dönüyor

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve 2 haftadır formasından uzak kalan Burak Yılmaz, milli aranın ardından yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

OSMANLI MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR

Kendisini iyi hisseden 32 yaşındaki futbolcunun, Antalya kampında eksiklerini kapatması ve ligin 12. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, çıktığı 8 karşılaşmada 7 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ve takımına büyük katkı sağlamıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da en güvendiği isimler arasında yer alan deneyimli oyuncu, Osmanlıspor maçında formasına kavuşmayı hedefliyor.