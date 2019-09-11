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Burak Yılmaz sahalara dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Burak Yılmaz, düz koşulara başladı.

| Haber Merkezi
Burak Yılmaz sahalara dönüyor
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Hazırlık kampında sakatlanan Burak Yılmaz'dan nihayet iyi haber geldi.

Yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda kaptan düz koşulara başladı.

Dün ilk olarak salonda çalışan, ardından da sahaya çıkıp antrenör eşliğinde koşan yıldız futbolcunun Gazişehir Gaziantep maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor. 

Golcü futbolcunun 5. haftada oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde ise sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

KRALLIK YARIŞI ÇEKİŞMELİ GEÇECEK

Bu sezon Falcao, Sturridge ve Vedat Muriç gibi golcülerle yarışacak olan Yılmaz'ın sahalara dönmek için sabırsızlandığı ifade edildi.

Burak Yılmaz düz koşulara başladı - İZLE

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