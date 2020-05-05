Burak Yılmaz sahur programına katıldı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, FOX TV'de yayınlanan "Sahur Sohbetleri" adlı programa konuk oldu.

Golcü futbolcu, namaz ve orucun farz olduğunu ve elinden geldiğince bu ibadetleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

"FİT KALMAMIZ İSTENİYOR"

Burak, "Namaz ve oruç farzımız. Yorumu olmaz. Allah kabul ederse ilk üç gün orucumu tuttum. Ancak ağır antrenmanlarımız var. Fit kalmamız isteniyor. Namazımızı da Allah kabul ederse elimizden geldiğince kılıyoruz.. Bunlar bizim farzlarımız." diye konuştu.

Burak: Oruç farz ama ilk 3 gün tutabildim ViDEO