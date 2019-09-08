Burak Yılmaz: Şampiyon olacak güçteyiz

Sakatlığı nedeniyle ilk 3 haftada forma giyemeyen Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi.

Bu hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak olan golcü futbolcunun, 5. haftada oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyeceği öğrenildi.

Sakatlığı ve şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Burak, "Kısa bir süre içerisinde takıma geri döneceğim, geçen sezon son ana kadar şampiyonluğu kovaladık ancak bu sezon ipleri sıkı tutacağız. Yeni kurulan bir takımız ve aramızda çok kaliteli isimler var, şampiyon olacak kadroya ve tecrübeye sahibiz" ifadeleri kullandı.