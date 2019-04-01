Burak Yılmaz: Şenol Hoca'nın yeri tarifsiz

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, siyah-beyazlı ekibin nisan ayı dergisine özel röportaj verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİ BAŞKA

"Şenol Güneş'in yeri tarif edilemez" diyen Burak Yılmaz, "Hiç uzatmayacağım, şu anda neye sahipsem Şenol Güneş'in sayesindedir. Allah ondan razı olsun, benim için baba gibidir, çok güzel bir insandır. Benim inancıma göre bir insan olmak istediği yere varabilmesi için yapması gereken her şeyi yapmalıdır ve ben Beşiktaş’ta oynamayı o kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her şeyi yaptım. Şükürler olsun, hepimiz doğru kararı vermişiz ve iyi ki gelmişim." şeklinde konuştu.

Taraftarla arasındaki ilişkiye de değinen deneyimli golcü, "Vodafone Park’ta seyircinin önüne çıkmadan önce inanılmaz bir heyecan vardı içimde. Beni tanıyanlar baskı altında daha iyi performans sergilediğimi biliyorlar. Bu sebeple o korku hissini üzerimden çabuk attım. Allah taraftarlarımızın hepsinden razı olsun. Onların karşısına her çıktığımda mutluluk, gurur, heyecan gibi bütün bu duyguları bir arada yaşıyorum. Eğer benim performansım yükseliyorsa yüzde yetmişi onların sayesindedir, Beşiktaş taraftarı beni bağrına bastı." ifadelerini kullandı.