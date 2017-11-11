Trabzonspor'da sezona iyi bir başlangıç yapan ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Burak Yılmaz, A Spor'a konuştu.

Golcü futbolcu, şike sezonuna çok takılı kaldıklarını, bu yüzden diğer yıllarda başarılı olamadıklarını söyledi.

İşte Burak'ın sözleri:

ŞİKE SEZONUNA TAKILI KALDIK

"Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Biraz geriye düşnmüş olmamız, bu şampiyonluğu kovalamayacağımız anlamına gelmez. Biz bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Türkiye Kupası hedefimiz var, geçmişte de almıştık. Trabzonspor'un hedefi bitmez. Biraz yukarıdan uzaklaştık gibi görnüyor ama, kamp bize iyi geldi. İstediğimiz hedeflere doğru yürüyeceğimizi düşünüyorum. Şehir olarak, camia olarak, kulüp olarak 2010-11'e çok takılı kaldık ve diğer sezonları unuttuk. Bunu tekrardan açıp speküle etmek istemiyorum. Benim sözlerim, tavrım nettir bu konuyla alakalı."

Burak Yılmaz: Şike sezonuna çok takılı kaldık VİDEO