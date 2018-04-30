Burak Yılmaz son maçlarda sahada olacak

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük bir aşama kaydederken, golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan haber geldi.

AÇIKLAMA YAPTI

Sakatlığı bulunan ve son 3 haftada oynanayıp oynamayacağı merak konusu olan Burak, twitter hesabından açıklama yaptı.

"SEZON SONU AMELİYAT OLACAĞIM"

Takımın Avrupa iddiası olduğu için kalan haftalarda forma giyeceğini belirten Burak "Berlin”de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim...'' açıklamasını yaptı.