Burak Yılmaz Trabzonspor'u TFF'ye şikayet etti

Burak Yılmaz, 800 bin euroluk alacağının ödenmesi için harekete geçti.

33 yaşındaki futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla Trabzonspor'dan alacaklarının tahsilini istedi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ SON ANDA YATMIŞTI

Yılmaz'ın transfer döneminde Beşiktaş ile görüşmeler yaptığı biliniyordu. Ancak bu transfer son dakikada gerçekleşmedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık."