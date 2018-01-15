Burak Yılmaz'dan transfer iddialarına cevap

Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın toplantısında kendisine gelen tekliflerin olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine medyada Burak Yılmaz'ın, bordo-mavili takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından fotoğraflı cevap verdi.

3 FOTOĞRAF PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

İnstagram hesabından 3 fotoğrafını ardı ardına paylaşan Burak Yılmaz Trabzonspor formasını öptüğü fotoğrafın üzerine “Bu fotoğraf anlatmıyor mu?” yazdı.

Bir fotoğraf daha paylaşan Burak “Bu da mı anlatmıyor” yazdı.Üstüne br fotoğraf daha atan golcü oyuncu “çok şükür ben biliyorum” sözlerine yer verdi.