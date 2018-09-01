Burak Yılmaz transferinin yatma nedeni

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Burak Yılmaz pazarlığı yaşandı.

Beşiktaş, kıran kırana pazarlıklar sonrası golcü futbolcunun transferi için hem kulübü Trabzonspor ile hem de kendisi ile anlaşma sağladı.

PARAYI PEŞİN İSTEDİLER

Ancak bordo-mavili ekibin 2.5 milyon euroluk bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi ve Vagner Love'ın da Galatasaray'a gidememesi iplerin bir anda kopmasına neden oldu.

HACISALİHOĞLU: VAGNER LOVE YÜZÜNDEN OLMADI

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vagner Love'ın Galatasaray transferi olmayınca, bu Burak transferine de etkiledi ve transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz bu gelişmelerin ardından transfer süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tecrübeli golcü, “Beşiktaş Kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim. Fakat ben Trabzonspor’da kalmayı tercih ediyorum” dedi.