Burak Yılmaz: Tüm Çin halkından özür dilerim

Burak Yılmaz, evinde geçirdiği karantina sürecinde geçtiğimiz hafta, Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabında yapılan bir yayına konuk olmuştu.

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan milli futbolcu, bir dönem forma giydiği Çin ile ilgili de konuşmuştu.

''GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA ŞOKE OLDUM''

2016-2017 yıllarında Çin ekibi BJ Guoan'da oynayan 34 yaşındaki golcü, yaptığı açıklamada, ''Çin'de neler yeniyor neler. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şoke oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Hayvan restaurantları var. Köpek yiyorlar. Kültürleri böyle. Köpek diğer yediklerinin içinde iyi." ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir - İZLE

''TÜM ÇİN HALKINDAN ÖZÜR DİLERİM''

Bu açıklamaları Çin basınında da gündem olan Burak Yılmaz'a, ülkeden tepki geldi. 34 yaşındaki futbolcu, tepkiler üzerine bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm Çin halkından özür diledi.

2016-2017 yıllarında Çin ekibi BJ Guoan forması giyen 34 yaşındaki golcü, ''Yaklaşık 2 sene futbol oynadığım Çin'de çok iyi ağırlandım. Yedikleri yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu, onlar için normal bir durum olduğunu söyledim. Bu nedenle diğer ülkelere göre hastalık çıkma ihtimalinin daha fazla olduğunu dile getirdim. İstemeden kırmış olduğum tüm Çin halkından, arkadaşlarımdan ve dostlarımdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.