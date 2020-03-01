Burak Yılmaz: Tüm maçları kazanmak istiyoruz

Burak Yılmaz bu sezon 19 maçta 11 gole ulaşmayı başardı...

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, 2 maç sonra suskunluğunu önceki akşam Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bozdu. 34 yaşındaki futbolcu, 1-0 geriye düştükleri mücadelede attığı iki golle takımına zaferi getiren isim oldu.

GOLLERE SEVİNMEDİK

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, “Kazanmak için sahadaydık ama içimiz yanarak oynadık. Galibiyet teselli oldu. Şehitlerimiz, acılı aileleri, devlet ve milletimizle el alayız. İnşallah böyle kara günleri bir daha yaşamayız. Maça gelince her maç final. Yani hocamız ile yeni bir başlangıç yaptık. Hak etmediğimiz kayıplar oldu. Benim için goller atmak güzeldi. Ama sevinemedik. Kalan tüm maçları kazanıp Şampiyonlar Ligi hedefimizi sürdüreceğiz” sözlerini sarf etti.