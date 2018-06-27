Burak Yılmaz: VAR benim işime yarar

Süper Lig'de sezonu 23 golle tamamlayan Burak Yılmaz, yeni sezon öncesi Fanatik gazetesine konuştu.

Golcü futbolcu, Video Hakem Sistemi'nin kendisine kolaylık sağlayacağını söyledi. Burak ayrıca "Bilmesi gereken insanlara kararımı söyledim" diyerek A Milli Takımı bıraktığını da üstü kapalı bir şekilde dile getirdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

A MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI İMA ETTİ

A Milli Takım?

"Bence iyi yolda. Çok düzgün, işine aşık, çalışkan bir hocamız var. Ayrıca yeni arkadaşlarımız var. Güzel bir değişim var. Destek olunmalı mutlaka. Gençlerimizi ne kadar kötü oynarlarsa oynasınlar, ne kadar kötü sonuç alırlarsa alsınlar bize yapılanlar onlara yapılmamalı. Özgüvenlerini kırmamalıyız. Bu takımımız bence kısa sürede önemli mesafe alırız."

Sen kapattın mı milli takım defterini?

"Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bilmesi gereken insanlara kararımı söyledim diyeyim yeterli."





VAR BANA UYAR

Video hakem teknolojisi (VAR) gündemde. Dünya Kupası’nda da kullanıldı. Sen de penaltı denilince ilk akla gelenlerdensin. Ne diyorsun?

"VAR bana uyar. Çünkü bazı zamanlarda bana karşı bir önyargı olduğu görüşündeyim. Bu teknoloji ile bir sorunum olmaz yani."