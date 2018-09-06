Burak Yılmaz ve Abdülkadir takımdan ayrı koşulara başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda, bordo-mavililer 14 oyuncusundan yoksun çalıştı.

Antrenmana, Ümit Milli Takım'da yer alan Uğurcan Çakır ile ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Ogenyi Onazi, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Esteban Alvarado, Filip Novak, Juraj Kucka, Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Zargo Toure, izinli olan Anthony Nwakaeme ile salonda çalıştığı belirtilen Jose Sosa katılmadı.

Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı yan sahada koşu yaptı.