Burak Yılmaz ve Ruiz Antalya'ya götürülecek

Uzun süredir birçok oyuncusu sakat olduğu için zor günler yaşayan Beşiktaş'a, iyi haber geldi.

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Derbi galibiyetiyle moral bulan siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı öncesi bir müjde daha aldı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda, sakatlıkları düzelen deneyimli golcü Burak Yılmaz ile stoper Ruiz de olacak.

Alınana bilgiye göre Abdullah Avcı, Ruiz'e ilk 11'de şans verecek. Burak Yılmaz ise yedek soyunacak.

Ayrıca sakatlıkları geçmeyen N’Koudou ve Douglas’ın ise Antalya maçı kadrosunda yer almayacağı ifade edildi.