Burak Yılmaz, Wolverhampton'a karşı yok

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar, kendisine takım arıyor.

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Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı

Lille'de şu ana kadar 8 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı, henüz gol veya asist üretemedi.