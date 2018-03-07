Burak Yılmaz, yardımcı antrenörle tartıştı

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00'de başlayan Trabzonspor'da forvet oyuncusu Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak arasında tartışma yaşandı.

BURAK İLE ALBAYRAK TARTIŞTI

Antrenman öncesi, yardımcı antrenör Mehmet Bülent Albayrak ile forvet oyuncusu Burak Yılmaz arasında tartışma yaşandı.

Burak Yılmaz'ı arkadaşları güçlükle sakinleştirdikten sonra antrenman başladı. Daha sonra teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ı yanına çağırdı ve saha içerisinde kendisiyle görüşme yaptı.

OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Bu görüşme sonrasında yardımcı antrenör Bülent Albayrak'ı yanına çağıran Çalımbay, iki isimden görüşmelerini ve sorunu çözmelerini istedi. Kısa süre konuşan ikili, daha sonra sarılarak basın mensuplarına görüntü verdi ve olay tatlıya bağlandı.