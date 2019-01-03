Burak Yılmaz'a Beşiktaş tıraşı

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. Golcü futbolcu 12 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı takımın formasını giyecek.
Burak Yılmaz, İstanbul'a hareket etmeden önce kufaörünün yanına gitti. Yılmaz'ın akrabası olan kuaför Veysel, tecrübeli oyuncu ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.
"GOLCÜME BEŞİKTAŞ TIRAŞI YAPTIM"
İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Golcüme Beşiktaş tıraşı yaptım. Hayırlı uğurlu olsun, kuzenime başarılar diliyorum. Beşiktaş seninle gurur duyacak, seni seviyoruz." ifadelerini kullanan kuaföre, Burak Yılmaz ise 'teşekkürler' anlamına gelen emojili yorum bıraktı.
Yapılan paylaşım şu şekilde: