Burak Yılmaz'a Beşiktaş tıraşı

1 Beşiktaş taraftarından Burak transferine tepki Beşiktaş kafilesi bugün kamp için Antalya'ya gitti. Siyah-beyazlı bir grup taraftar, Burak Yılmaz transferini protesto etti.

2 Serdar'dan sonra Eren de gitti Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" diyerek her iki futbolcuyla da yolların ayrıldığını açıkladı.

3 Fatih Terim, Serdar Aziz'i istemedi Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında gerçekleşen görüşme sonuçlandı. Tecrübeli teknik adamın, 28 yaşındaki stopere "Seni takımda düşünmüyorum, kulüp bulabilirsin" dediği öğrenildi.

4 Onur Kıvrak, Trabzon'dan 25 milyon TL istedi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, bordo-mavili kulüpten 25 milyon liralık alacağını istedi.

5 Ozan Tufan çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın ardından Volkan da affedildi. Bir diğer kadro dışı isim Ozan Tufan ise Samandıra'da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

6 Volkan Demirel affedildi Bir basın toplantısı düzenleyerek yönetimden ve sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Volkan Demirel affedildi. Tecrübeli kaleci, Antalya kampı kadrosuna dahil edildi.

7 Boşta olan futbolcular takım arıyor Sezon başında takım bulamayan Sabri Sarıoğlu, Sercan Yıldırım ve Volkan Şen gibi futbolcular, ocak ayı transfer döneminin açılmasını bekliyor.

8 Fatih Terim, Gökhan Töre'yi istiyor Fatih Terim, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre'yi istiyor. Milli futbolcu bonservisini alırsa sarı-kırmızılı ekibe imza atacak.

9 Rodrigues Al İttihad'a transfer oluyor Geçtiğimiz sezonki performansını aratan Rodrigues'le yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Al İttihad'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etti.