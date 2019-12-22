Burak Yılmaz'dan 4. hakeme tepki

Fenerbahçe - Beşikaş maçının 85. dakikasında oyundan çıkan Burak Yılmaz derbiye damga vuran bir tepki gösterdi.

"SEN GİR OYNA"

Oyundan çıkarken, maçın 4. hakeminin yanına giden Burak Yılmaz saha içerisini işaret ederek, "Sen gir oyna, sen gir oyna, hadi gir sen oyna" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Burak Yılmaz'ın 4. hakeme olan tepkisi Fenerbahçe taraftarının ıslıklı tepkisine yol açtı ve bu ıslıkların ardından Abdullah Avcı'ya tepkiler başladı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Fenerbahçe taraftarı, Avcı için, "Yere yatsana, yere yatsana Abdullah Avcı yere yatsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)