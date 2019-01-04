Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz, taraftar tepkilerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Siyah-beyazlı taraftarlara zeytin dalı uzatan Yılmaz, geçmişte yaşananların unutulmasını istedi.

Dün Antalya'ya kampa giden Beşiktaş kafilesini siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarların gündeminde Burak Yılmaz vardı. Kafilede olmamasına rağmen golcü oyuncu aleyhine, "Hırsız Burak" şeklinde tezahüratlar yapıldı. Burak, bu yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Beşiktaş taraftarından Burak transferine tepki

"BEŞİKTAŞLILIK DURUŞUNA YAKIŞANI YAPACAĞIM"

Burak Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki, bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp, anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş formamı giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki; Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş’ımız için mücadele edeceğim"