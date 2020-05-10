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Burak Yılmaz'dan korona paylaşımı: Bir sen eksiktin

Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 çalışanın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Burak Yılmaz, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

| Haber Merkezi
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Liglerin başlama tarihinin kesinleşmesinin ardından kulüpler, futbolcularına, teknik heyete ve kulüp personeline koronavirüs testleri yapmaya başlamıştı.

Testlerin sonuçları ise açıklanmaya başlandı...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yapan Beşiktaş Kulübü dün, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

''BİR SEN EKSİKTİN''

Koronavirüs salgınının takımda görülmesinin ardından kaptan Burak Yılmaz, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak virüse, ''Bir sen eksiktin'' dedi.

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