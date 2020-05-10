Burak Yılmaz'dan korona paylaşımı: Bir sen eksiktin

Liglerin başlama tarihinin kesinleşmesinin ardından kulüpler, futbolcularına, teknik heyete ve kulüp personeline koronavirüs testleri yapmaya başlamıştı.
Testlerin sonuçları ise açıklanmaya başlandı...
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yapan Beşiktaş Kulübü dün, 1 futbolcu ve 1 çalışanında sonucun pozitif çıktığını duyurdu.
''BİR SEN EKSİKTİN''
Koronavirüs salgınının takımda görülmesinin ardından kaptan Burak Yılmaz, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak virüse, ''Bir sen eksiktin'' dedi.