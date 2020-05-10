Burak Yılmaz'dan korona paylaşımı: Bir sen eksiktin

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İbrahim Üzülmez: Bursaspor olarak maçların oynanmasını istiyoruz

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1 Acun Ilıcalı'ya çağrı: Karacabey'i satın alın Avrupa'dan bir kulüp satın almak isteyen Acun Ilıcalı'ya, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker bir çağrıda bulundu. Ülker, ''Avrupa'dan kulüp almayın. Görüşelim, Avrupa bizi seyretsin'' dedi.

2 TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü yayınladı Türkiye Futbol Federasyonu, 48 sayfalık Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü resmi site üzerinden açıkladı.

3 Fatih Terim, Diagne'nin biletini kesti Fatih Terim'in de gözden çıkardığı Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımıyla Nottingham Forest iddialarını güçlendirirken, İngiliz taraftarlar da Senegalli oyuncunun transferine onay verdi.

4 Ercan Taner istifa etti Liglerin başlayacak olması ve koronavirüs nedeniyle endişeleri olduğunu açıklayan spor spikeri Ercan Taner, yayıncı kuruluştan ayrıldığını belirtti.

5 Bjelica: Fenerbahçe hakkında söyleyecek bir şeyim yok Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvat basınına sarı-lacivertli ekiple ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Porto iflasın eşiğinde Koronavirüs nedeniyle bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan Portekiz ekibi Porto'nun batma noktasında olduğu öğrenildi.

7 Erzurumspor, ilk idmanını kar yağışı altında yaptı Saha çalışmalarını sosyal izolasyon kurallarına göre sürdüren Erzurumspor ve Antalyaspor'un antrenman fotoğrafları arasındaki mevsim farklılığı dikkat çekti.

8 Muslera'dan transfer iddialarına yanıt Galatasaray'ın Uruguaylı başarılı kalecisi Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer olacağına dair iddialar hakkında konuştu.

9 Alper: Artık işime dört elle sarılacağım Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, bu kez farklı olacağını söyledi.