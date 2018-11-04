Ensonhaber.com'a dön

Burak Yılmaz'dan taraftara sert tepki

Trabzonspor'da oyundan alınan Burak Yılmaz, kendisini ıslıklayan taraftarlara el kol hareketleriyle cevap verdi.

Burak Yılmaz'dan taraftara sert tepki
Yorum Yap

Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.

TARAFTAR ISLIKLARI BURAK ÇILDIRDI

Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle geçilen 71. dakikada yerini Caleb Ekuban'a bıraktı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.

Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM