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Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a kötü haber

Fenerbahçe maçında sakat olarak forma giyen Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Golcü futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a kötü haber
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Trabzonspor'a golcüsü Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

ADALESİNDE YIRTIK VAR

Fenerbahçe maçında sakat olmasına rağmen forma giyen Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

GENÇLER VE GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Burak Yılmaz, içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.

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