Trabzonspor'a sezon başında gelen Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz için Çin ekibinden Trabzonspor'a 25 milyon euro, oyuncuya ise 10 milyon euro teklif gelmişti. Basın toplantısında gelen teklif hakkında konuşan golcü futbolcu, gitme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Sözlerine yaşadığı sakatlıklarla başlayan Burak, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çapraz bağlarım kopabilirdi sahadan dolayı. Kony maçı ile geri döneceğim." dedi ve kendisine teklif aldığı yönünde gelen soruya açıkça cevap verdi.

Burak Yılmaz'dan ayrılık sinyali VİDEO

GİTME İHTİMALİM VAR

Milli golcü, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gere da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti.

BURAK OLDUĞU YERDE MUTLU

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, golcü oyuncuları Burak Yılmaz'ın bordo-mavili takımda çok mutlu olduğunu kaydetti.

Usta, yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok transfer teklifi gelir. Bu durum gurur vericidir. Ancak Burak ile çıktığımız ve yürüyeceğimiz yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerde ve çok mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın, Burak Türkiye'nin bir numara golcüsüdür."