Burak Yılmaz'ın babası Karabükspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlüğe Fikret Yılmaz getirildi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki kulüp binasında düzenlenen ve başkan Mehmet Aytekin ile sportif direktör Süha Sidal'ın da katıldığı törende, Yılmaz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın babası olan Fikret Yılmaz yaptığı konuşmada, Kardemir Karabükspor'un zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kardemir Karabükspor'un zor günlerden geçtiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte taşın altına elimizi koyarak, beraberlik içinde takımı layık olduğu yere çıkartacağız." dedi.

Başkan Aytekin de kulübün gelirlerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.