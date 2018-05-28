Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli

Başakşehir ve Beşiktaş ile adı anılan Burak Yılmaz'ı bonservisiz göndermeyeceklerini aktaran başkan Ağaoğlu, "Al valizi git diye bir durum yok. Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli yaklaşık 6 milyon euro" dedi.

"HALA OYUNCUMUZ"

Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Başakşehir'in istediği Burak Yılmaz’ın bonservis bedelini açıkladı.

Burak'ın Çin'den 3,5 milyon euroya transfer edildiğini aktaran Ağaoğlu, "Burak Yılmaz için öyle yazıldığı gibi 'Al valizi git' diye bir durum yok. Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusudur. Her oyuncunun değeri, ağırlığı vardır. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak’ın maliyeti yüksek olabilir" dedi.

"BURAK'IN MENAJER ÜCRETİ DE VAR"

Milli futbolcunun yılda 20 milyon TL kazandığını aktaran Başkan Ağaoğlu, "Asla ve asla 'Oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor' yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon kazananın motivasyonu bozulur mu? Burak Yılmaz için de belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon eurodur. 1 milyon euro da menajer ücreti var" diyerek Burak’ın maliyetinin en az 6 milyon euro olduğunu açıkladı.