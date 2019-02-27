Burak Yılmaz'ın derbi üzüntüsü

Fenerbahçe tarafında 3-0'dan geri dönmenin mutluğunu yaşanırken, siyah-beyazlı camia ise büyük bir şok içinde.

"KEŞKE 1-0 DA OLSA KAZANSAYDIK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Burak Yılmaz derbide iki gol atmasına rağmen sevinemedi. Maçın berabere bitmesine çok üzülen golcü oyuncunun, "Keşke 1-0 da olsa kazansaydık. Hâla olanlara inanamıyorum. En çok da bizi destekleyen taraftarın üzülmesine kahroluyorum" dediği öğrenildi.

Burak Yılmaz maçın son anlarında değerlendiremediği pozisyonla ilgili, "O pozisyon gol olsa kazanabilirdik. Eğer bundan dolayı kaybetmişliğimiz varsa herkesten özür dilerim. O anda o golü, kimse benden daha fazla atmak istemezdi. Quaresma çok iyi bir orta yaptı, savunmanın önüne geçerek kafayı vurdum ancak direk gole izin vermedi" ifadelerini kullandı.