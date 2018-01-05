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Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz’ın Sarıyer’de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı
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Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti.

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza VİDEO

HIZLA GİDERKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİYOR

Kazaya ait görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz’ın hızlı bir şekilde kullandığı aracın yalpalamaya başlamasından kısa bir süre sonra kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz ifade verdi

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

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