Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Trabzonspor golcü futbolcusu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti.
Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan Yılmaz, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.
Burak Yılmaz’ın ölümden döndüğü kaza VİDEO
HIZLA GİDERKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİYOR
Kazaya ait görüntülerde kazadan saniyeler önce Yılmaz’ın hızlı bir şekilde kullandığı aracın yalpalamaya başlamasından kısa bir süre sonra kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarptığı ve takla atarak yolun bitişiğindeki park alanına düştüğü görülüyor.
Ferrari ile kaza yapan Burak Yılmaz ifade verdi
Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı
Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura