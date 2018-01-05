Burak Yılmaz'ın kaza anı kameraya yansıdı

Fatih Terim'in, Hasan Şaş, Taffarel ve Ümit Davala'nın ardından Drogba, Elmander, Necati, Hamit ve Gökhan Zan'a kulüpte görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Villarreal, daha önce Levante formasıyla Kral Kupası kadrosunda yer alan Enes Ünal'ı Leganes maçında oynattığı için hükmen yenik sayılacak.

3

Volkan Demirel'in Cenk açıklaması güldürdü

Volkan Demirel'in "Cenk hep bir tek sana gol atamadım derdi" şeklindeki açıklaması basın toplantısında gülüşmelere neden oldu.