Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı frikik golü

Süper Lig'de haftanın kapanış maçı nefes kesti. Hem Şampiyonlar Ligi hem de şampiyonluk hedefi olan siyah-beyazlıları mutlak kazanması gereken mücadeleye Burak Yılmaz damga vurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

FRİKİK GOLÜYLE BEŞİKTAŞ'A HAYAT VERDİ

Karşılaşmanın son bölümüne 1-1 eşitlike girilirken, Beşiktaş 87. dakikada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz yaklaşık 28 metrelik mesafeden şahane bir ayak içi vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Bu golle Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrılırken, puanını 56 yaptı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Devre arasında Beşiktaş'a gelen Burak Yılmaz ise siyah-beyazlı formayla 9. kez fileleri havalandırarak, ikinci yarının en golcü futbolcusu konumunda.