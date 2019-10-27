Burak Yılmaz'ın yokluğunda Umut sahneye çıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 12 yaptı. Siyah-beyazlı takımın tek golünü ise Umut Nayir attı.

BRAGA'DAN SONRA DERBİDE DE ATTI

Burak Yılmaz'ın sakatlığında Güven Yalçın'dan formayı alan Umut, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Sarı-kırmızılı takımın güçlü savunmacıları Luyindama ve Marcao ile sık sık ikili mücadeleye giren ve başarılı olan 26 yaşındaki futbolcu, performansını bir de golle süsledi.

Caner Erkin'in ortasında Marcao'nun önünden kafayı vuran Umut, takımına 3 puanı getiren isim oldu. Umut, hafta içi oynanan Avrupa Ligi maçında Braga'ya da 1 gol atmıştı.

Umut Nayir bu sezon 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere 3 gol attı.

Öte yandan Umut, maçın ardından taraftarlara 3'lü çektirdi.