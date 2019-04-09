Burak Yılmaz'la Rize tribünleri arasında tartışma

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda Rizespor'u 7-2 yenerken, Burak Yılmaz'ın taraftarlarla kapışması gündem oldu.

BURAK YILMAZ: SİZİ DUYAMIYORUM

Trabzon'da oynadığı dönemde Rizeli taraftarın tepkisini çeken Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla attığı golden sonra mavi-yeşilli ekibin tribünlerine "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yaptı.

Elini kulağına götürüp bir süre tribünlere bakan Burak'ın bu sevinç şekli Rizesporlu taraftarların ve futbolcuların tepkisini çekerken, maçta kısa süreliğine bir tartışma yaşandı. Hakem, Burak Yılmaz yaşananlar sonrası sarı kart gösterdi.

Şenol Güneş de deneyimli golcüyü oyundan alarak maçın daha fazla gerilmesini engelledi.

"BURAK'IN HAREKETİNİ DOĞRU BULMADIM"

Burak Yılmaz'ın taraftarlarla arasında yaşanan tartışmayı yorumlayan Şenol Güneş şöyle konuştu: "Burak iyi bir oyuncu. Türkiye'nin iyi bir oyuncusu. Zaman zaman oyun içinde rakibin de onun da didişmeleri oluyor. Zaman zaman gereksiz sinirlenmeleri oldu. Doğru değil. Beklenen hareketleri yapmadığı için, dışa dönük hareketleri olduğu için doğru bulmadım. Seyircilerle, hakemle konuşmak oyunun dışına çıkmak demektir. Burak iyi, yetenekli bir oyuncu. Saha içerisinde ne kadar kalırsa hem kendine hem takımına yararı olur. Onun için çıkmanın daha doğru olduğunu düşündüm."





TRABZON'DA DA BENZER OLAYI YAŞAMIŞTI

33 yaşındaki golcü oyuncu, Trabzonspor'da oynadığı dönemde bordo-mavili taraftarlarla da tartışmış ve bu olay Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan ayrılış sürecini hızlandırmıştı.