Burak'ın 4 büyük takımla ilgili açıklamaları

Devre arası transfer döneminin ilk ciddi hamlesini Beşiktaş yaptı. Siyah-beyazlılar 12 yıl sonra Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna kattı. İkinci Beşiktaş dönemini yaşacak olan yıldız golcü, Türkiye'de 4 büyük camiada da forma giyen ender isimlerden biri oldu.

HER TAKIM İÇİN FARKLI KONUŞMUŞTU

4 büyük takım içinde ilk Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından yeniden siyah-beyazlı takıma döndü.

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Fenerbahçe forması giyerken verdiği bir röportajda, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tartışmaya gerek yok. Türkiye'nin üstünde bir camia." diyen Burak, Trabzonspor'da oynadığı dönemde ise, "Çocukluktan beri Beşiktaşlıyım ama Trabzonspor için ölürüm, canımı kanımı veririm." ifadelerini kullanmıştı.

Milli golcü Galatasaray'dan Çin'e transfer olurken, "Galatasaray bir futbolcu kaybediyor ama çok büyük bir taraftar kazanıyor. Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'da oynarım." demişti.