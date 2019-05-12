Burak'ın Rize-G.Saray maçından sonraki paylaşımı

Süper Lig'de dün oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı haftaya damga vurdu. Hakem Serkan Çınar'ın kararları büyük tartışma yaratırken, hem kesimden tepki çekti. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz da bu isimlerden biriydi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
Galatasaray'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz, Twitter ve Instagram hesabından siyah bir fotoğrafı, "Futbol" yazarak paylaştı.
Kariyeri boyunca hakemi aldatmak, kendini yere atıp haksız faüller almakla itham edilen Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı olumlu-olumsuz binlerce yorum aldı.