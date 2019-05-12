1 Rizespor'dan TFF'ye maç yeniden oynansın başvurusu Galatasaray maçında kural hatası yapıldığını iddia eden Rizespor, karşılaşmanın tekrar oynanması için TFF'ye başvuracaklarını açıkladı.

2 Diagne, Gomis'in rekorunu kırdı Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcusu Diagne, Rizespor'a attığı 2 golle, Süper Lig'deki gol sayısını 30'a çıkardı ve Gomis'in rekorunu kırdı.

3 Beşiktaş'ta oy verme işlemi başladı Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

4 Burak'ın Rize-G.Saray maçından sonraki paylaşımı Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

5 Rize-G.Saray maçının hakemleri kızağa çekiliyor Merkez Hakem Kurulu, Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar ile VAR hakemi Alper Ulusoy'a maç vermeme kararı aldı.

6 Emre Akbaba'nın ayağında 2 kırık var Rizespor maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın kaval ve baldır kemiklerinde kırık olduğu açıklandı. Emre'nin çekilen röntgen filmi sakatlığının ciddiyetini gözler önüne serdi.

7 Yanal: Futbolumuz adına kapkara bir geceydi Fenerbahçe'nin Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Ersun Yanal, Galatasaray'a gönderme yaparak, "Türk futbolu için kapkara bir gece" şeklinde konuştu.

8 Ali Koç: Futbol için kara bir gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem hatalarını eleştirdi.

9 Fatih Terim: Allah bize sezonu taçlandırma fırsatı verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve iki kupa hedeflerinin devam ettiğini ifade etti.