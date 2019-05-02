Burak'la taraftarın arasını açan maçı Yıldırım yönetmişti

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

3-3'LÜK DERBİDE VERDİĞİ PENALTI OLAY OLMUŞTU

26 Ağustos 2012'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbi nefesleri kesmiş, 3-3 sona eren mücadelede o dönem sarı-kırmızılı takımda oynayan Burak Yılmaz'ın takımına kazandırdığı penaltı uzun süre konuşulmuştu.

Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Burak Yılmaz, Escude ile girdiği ikili mücadele esnasında yerde kalmış, hakem Bülent Yıldırım penaltı kararı vermşti. Bu pozisyonda deneyimli golcünün kendini yere attığını düşünen siyah-beyazlı taraftarlar, Burak Yılmaz'ı adeta hain ilan etmişlerdi.

Burak Yılmaz için, "hain", "emek hırsızı", "hırsız" gibi ifadeler kullanan taraftarlar 33 yaşındaki golcünün yeniden Beşiktaş'a transferini istememişlerdi.

Devre arasında taraftarların tüm karşı çıkmalarına rağmen transfer edilen Burak, bazı maçlarda ıslıklandı. Ancak son dönemde gösterdiği performansla ise taraftarla barıştı.