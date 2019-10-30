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Burak'la Douglas antrenmana katılmadı

Siyah-beyazlılarda bugün yapılan antrenmana sakatlıkları süren Dorukhan, Douglas ve Burak Yılmaz katılmazken, Nkoudou ise takımdan ayrı çalıştı.

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Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Douglas ve Dorukhan katılmadı. Antalya deplasmanında, devreyi kapatan Dorukhan'ın yanı sıra Burak ve Douglas'ın oynaması beklenmiyor.

N'KOUDOU, ANTALYA KARŞISINDA OYNAYABİLİR

Sakat futbolculardan N'Koudou ise takımdan ayrı çalıştı. Fransız kanat oyuncusunun, Antalya deplasmanında oynamasının yüksek olduğu öğrenildi.

Ankaragücü maçında sakatlığı nükseden Burak, Galatasaray ve Braga maçlarında forma giyememişti.

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların son durumuyla ilgili cuma günü net bir bilgi verilmesi, ardından da Antalya kafilesinin belirlenmesi bekleniyor.

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