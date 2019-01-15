1 Burak'la Mirin Akhisar'da ilk 11'de olacak Süper Lig'in ikinci yarısını Akhisarspor deplasmanında açacak olan Beşikaş'ta Burak Yılmaz ve Mirin'in ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

2 Galatasaray'ın elindeki tek forvet Muğdat Süper Lig'in ikinci yarısını Ankaragücü maçıyla açacak olan Galatasaray'da forvet olarak elde kalan tek isim Muğdat Çelik.

3 G.Saray maçı öncesi Bolu'da hava durumu Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı karlı bir zemin bekliyor.

4 Fatih Terim, Belhanda'nın kalmasını istedi Galatasaray'ın Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Belhanda'yı satmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

5 Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri İlginç bir şekilde sakatlanarak takımlarını yalnız bırakan futbolcuların güldüren hikayeleri...

6 Marca, Arda'yı nefret edilenler listesine koydu İspanyol basını takımlarında idol haline geldikten sonra çeşitli sebeplerle nefret edilen futbolcular durumuna gelen isimleri derledi. Listede Arda Turan da yer aldı.

7 F.Bahçe ile Beşiktaş Konoplyanka'nın peşinde F.Bahçe ile Beşiktaş, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Alman basını, iki kulübün de Konoplyanka'yı transfer etmek için Schalke 04'e teklifte bulunduğunu yazdı.

8 F.Bahçe Şener'in sözleşmesini uzatacak Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında gündeme gelen Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takası zora girdi. Sarı-lacivertliler Şener'in sözleşmesini uzatacak.

9 Ersun Yanal: F.Bahçe kimseden çekinmez Ersun Yanal, Comolli'nin sezon başında koyduğu kuralları teker teker kaldırmaya başladı. Tecrübeli teknik adam, "Rakipler taktiğimizi öğrenmesin diye bir derdim yok. F.Bahçe kimseden çekinmez" dedi.