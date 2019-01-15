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Burak'la Mirin Akhisar'da ilk 11'de olacak

Süper Lig'in ikinci yarısını Akhisarspor deplasmanında açacak olan Beşikaş'ta Burak Yılmaz ve Mirin'in ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

Burak'la Mirin Akhisar'da ilk 11'de olacak
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Süper Lig'de ikinci yarı cuma günü oynanacak Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Düşme hattının hemen üstünde yer alan Ege ekibi, liderin 9 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlıları konuk edecek.

YENİ TRANSFERLER 11'DE OLACAK

Antalya kampının ardından İstabul'a dönen siyah-beyazlı ekip maç hazırlıklarını sürdürüyor. Şenol Güneş, 12 yıl sonra Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz ile PSV'den alınan Mirin'i ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Beşiktaş’ın bugün yaptığı antrenman maçında, teknik direktör Şenol Güneş, Mirin ve Burak Yılmaz’ı ilk 11’de oynattı. İlk 11'i kafasında hemen hemen oluşturan deneyimli hoca iki yeni transfere de şans verecek. 

Beşiktaş'ta cezalı Adriano'nun yerine Caner Erkin, Fulham'a kiralanan Babel'in bölgesinde ise Lens forma şansı bulacak. 

Beşiktaş'ın Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Mirin, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Lens, Burak Yılmaz.

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