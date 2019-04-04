Burak'la Mirin antrenmanda yumruklaştı

Beşiktaş, pazartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün yapılan antrenmala sürdürdü. Basına kapalı olan idmanda tatsız bir olay yaşandı.

BURAK'LA MİRİN YUMRUK YUMRUĞA

Devre arasında siyah-beyazlı ekibe katılan ve attığı gollerle takımını sırtlayan Burak Yılmaz, idmanda Mirin'e sinirlendi.

İki oyuncu arasında yaşanan ikili mücadele esnasında Mirin, deneyimli golcüye sert bir müdahalede bulundu. Burak Yılmaz'la deneyimli stoper arasında bu pozisyondan sonra tartışma yaşandı ve ikili yumruk yumruğa birbirine girdi.

Burak'la Mirin'i araya giren takım arkadaşları ve teknik heyet ayırdı. Antrenman basına kapalı olduğu için medyaya herhangi bir görüntü yansımdadı.

BARIŞTIK POZU VERDİLER

Öte yandan iki futbolcu bugünkü antrenman öncesi sarmaş dolaş poz vererek barıştıklarını ilan etti.