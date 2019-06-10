Burak'tan Emre esprisi: Yıllarca çok fırçasını yedik

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Dün gece Konya'dan özel bir uçakla İzlanda'ya giden milliler, hiç beklemediği bir tavırla karşılaşmıştı.

Pasaport kontrolünde saatler bekletilen millilerde kaptan Emre Belözoğlu, ırkçı bir İzlandalı vatandaşın çirkin hareketine maruz kalmıştı.

Röportaj verdiği sırada tecrübeli futbolcuya doğru tuvalet fırçası tutan İzlandalı, büyük tepki gördü.

Burak Yılmaz ise, yaşanan bu olaya esprili bir dille gönderme yaptı. Golcü futbolcu, "Yıllarca çok fırçasını yedik" diyerek Emre'yle olan fotoğrafını paylaştı.