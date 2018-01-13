Burak'tan Gomis'e: Maçlar oynanmadan kazanılmaz

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında Gomis'in açıklamalarını değerlendirdi.

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, “Gol atarsam tabii ki bundan keyif alıyorum. Ancak kupa almak en önemlisi. Diğer oyuncular gol krallığında ilerliyorlar ama hepsinin takımında şampiyon olma gibi bir hedefi var mı, orası tartışılır” ifadelerini kullanmıştı.

MAÇLAR OYNANMADAN KAZANILMAZ

Burak Yılmaz'a Gomis'in bu açıklamaları sorulduğunda, "Gomis neden öyle düşündü bilmiyorum. Gol krallığının çok önemli olmadığını ancak şampiyonun kim olacağını söyledi sanrım. Ama maçlar oynanmadan kazanılmaz. Fatih hocanın orada olumlu bir etkisi olmuştur. Türkiye ligi çok kolay bir lig değildir. Bakıp göreceğiz” dedi.