Burak'tan N'Koudou'ya: Güçlüsün ama asist yok

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile kaptanı Burak Yılmaz arasındaki Instagram diyaloğu, dikkatlerden kaçmadı.

NKoudou'nun Instagram hesabından mekik çektiği videonun altına Burak Yılmaz, "Çok güçlüsün ama asist yok." şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

''BEN VERİYORUM, SEN ATAMIYORSUN''

N'koudou ise Burak Yılmaz'a, "Ben sana veriyorum ama sen atamıyorsun." yanıtını verdi.

Burak Yılmaz ise Fransız isme, "Oynamaya başlarsak deneyeceğim." derken, Nkoudou ise "Haha İnşallah baba." sözleriyle karşılık verdi.