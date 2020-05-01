Burak'tan Oğuzhan'a: Geri dönmeni bekliyoruz

Beşiktaş'tan Feyenoord'a giden Oğuzhan Özyakup, TRT Spor'un Instagram hesabında Tuna Akdemir'in sorularını yanıtladı.

Oğuzhan Özyakup soruları cevapladığı sırada canlı yayına katılan Burak Yılmaz; 27 yaşındaki futbolcuya, ''En iyi şekilde geri gelmeni bekliyoruz. Seni özledik.'' yorumunu attı.

''BİRAZ UZAKLAŞMAM GEREKİYORDU''

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanmasıyla ilgili de konuşan Oğuzhan Özyakup, o dönem biraz uzaklaşmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Özyakup, ''Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim.'' ifadelerini kullandı.