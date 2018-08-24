Burnley taraftarı Yunanistan'da bıçaklandı

Üçüncü turda Medipol Başakşehir'i eledikten sonra UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Olympiakos ile eşleşen İngiliz ekibi Burnley, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan ilk karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu.

DÖVÜLEN, GASP EDİLENLER OLDU

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre saha dışı olayları maça damga vurdu. Buna göre Yunan taraftarlar bir Burnley taraftarını bıçaklarken, diğer taraftarlardan da dövülen ve gasp edilenler oldu.

Burnley kulübü de maçtan sonra yaptığı açıklamada 5 kişinin yaralandığını, bunların kulübün taraftarlar için yaptığı organizasyon dışında tribüne gelenler olduğunu açıkladı. Ayrıca, bazı İngiliz taraftarlarının da sarhoş olup kulüp tarafından tahsis edilen otobüslere binmekte zorluk çıkardığı için tutuklandığı iddia edildi.