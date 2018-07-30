Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı futbolcu Allano Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

LİMALARI KARIŞTIRDI

Özlüce'deki İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Ay, Allona Lima'nın transferinden bahsederken Allano Lima ile manken Adriana Lima'yı karıştırdı. Ay, gülümseyerek yanlışını düzeltti.

Bursa Başkanı, Allano Lima ile Adriana Lima'yı karıştırdı - İZLE

Ay, Allano Lima'nın kulübüne 350 bin euro kiralama bedeli verildiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin euro. Oyuncu ise 300 bin euro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20'si Bursaspor'a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin euro, ikinci yıl 540 bin euro, üçüncü yıl 600 bin euro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon euro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur."

"BURADA KALMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Allano Lima, Bursaspor'a transfer olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bursaspor'un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydeden 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, "Bir yıllık bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bugün takım arkadaşlarımla buluşacağım. Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Allano Lima, kendisini bir yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.