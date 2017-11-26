Ensonhaber.com'a dön

Bursa evinde Karabük'ü yendi

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1'le geçen Bursaspor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Yorum Yap

Bursa evinde Karabük'ü yendi

Ligde üst sıraları hedefleyen Bursaspor, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kardemir Karabükspor'u sahasında konuk etti.

BURSA İŞİ İLK YARIDA BİTİRDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Aziz Behich ve 45+1. dakikada Barış Başdaş (kendi kalesine) keydetti. Kardemir Karabükspor'un tek sayısı ise 81. dakikada Mustapha Yatabare'den geldi.

Bu sonuçla 7 maçtır yenilmeyen Bursaspor puanını 21'e çıkarırken konuk Kardemir Karabükspor ise üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM