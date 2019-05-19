Bursa ile Göztepe puanları paylaştı

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Bursaspor ile Göztepe, Bursa'da karşı karşıya geldi. Kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek olan Göztepe fırsat tepti.

2 GOL VAR'DAN İPTAL OLDU, PENALTI KAÇTI

Mücadeleye etkili başlayan İzmir ekibi, maçın 11. dakikasında Alpaslan Öztürk'le öne geçti ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte topun başına gelen Deniz Kadah'ın vuruşunu kaleci Okan kurtardı ve gole izin vermedi.

Göztepe, 72. dakikada bir kez daha meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol yine VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Nefes kesen maç 0-0 sona erdi.

DÜŞEN TAKIMLAR SON HAFTA BELLİ OLACAK

Berabere sonuçlanın maçın ardından Göztepe puanını 35, Bursaspor ise 34 yaptı. Pazartesi akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Erzurumspor ise 32 puanda. Erzurumspor-Fenerbahçe maçından hangi sonuç çıkarsa çıksın, küme düşen takımlar son hafta belli olacak.

Gelecek haftanın programı:



Göztepe-Ankaragücü

Kayserispor-Erzurumspor

Yeni Malatyaspor-Bursaspor